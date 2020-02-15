Karadağlı polisler, terörle mücadeleyi Türk meslektaşlarından öğreniyor

15.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:14

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Karadağ'daki polislere yönelik terörle mücadele eğitim programı düzenlendi.

Danilovgrad Polis Akademisi'nde bir hafta süren eğitime katılan Karadağlı polisler, Türkiye'den gelen meslektaşlarının, terör saldırılarının önlenmesi ve saldırının gerçekleşmesi durumunda yapılması gerekenler konusundaki tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

Koruma Daire Başkanlığından Fatih Oduncuoğlu, AA muhabirine, Başkanlık olarak 27 ülkeye eğitim verdiklerini söyledi.

Karadağ ve Balkanlar'ın son derece önemli olduğunu kaydeden Oduncuoğlu, "Karadağ'ın böyle bir eğitim talebi olunca biz bütün işimizi, gücümüzü bıraktık hemen koşarak buraya geldik." dedi.

Program kapsamında, teröre karşı önemli tesislere koruma eğitimi verdiklerini anlatan Oduncuoğlu, "Eğitimimizin içinde davranış analizi, suçluyu hareketlerinden tespit etmek, risk analizi, güvenlik sistem ve cihazları, arama kontrol ve noktaları, aynı zamanda atış eğitimlerimiz var." ifadelerini kullandı.



Danilovgrad Polis Akademisi Öğretim Elemanı Pavle Vratnica da Karadağlı polislerin, bu eğitim sayesinde Türk meslektaşlarının tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandıklarını vurgulayarak, "Emniyette en iyi öğrenme biçimi tecrübe alışverişidir." dedi.

Kaynak: AA