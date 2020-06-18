Karadaği: "Siyonistlerin çıkarlarının zarar görmesinden korkanlar şehit Mursi ile savaştılar"
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Karadaği: "Siyonistlerin çıkarlarının zarar görmesinden korkanlar şehit Mursi ile savaştılar"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'in çıkarlarına zarar vereceğinden korkanların Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye savaş açtığını belirtti.

Karadaği:
18.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:34

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'in çıkarlarına zarar vereceğinden korkanların Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye savaş açtığını belirtti.

Genel Sekreter Karadağı, Mursi'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Karadaği, "Mursi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde Mısır-Türk koordinasyonu Arap ve İslam ümmetini yeni bir onur, haysiyet, ekonomik refah ve kendi kendine yetecek aşamaya götürecekti. Bu nedenle Siyonistlerin ve servetimizi çalan, yöneticilerimizin çoğunu aşağılayan işgalci güçlerin çıkarlarına zarar gelmesinden korktukları için daha bir yılını doldurmadan Mursi'ye savaş açtılar." ifadesini kullandı.

Mursi ile ilişkilerinin örgütsel değil, toplumsal barış ve anayasaya uygun bir şekilde halkın şaibesiz seçimlerle göreve getirdiği cumhurbaşkanına yönelik takdir ve sevgi ilişkisi olduğunu vurgulayan Karadaği, Mursi'nin güven duyduğu kişinin kendisine ihanet ederek, darbe yaptığına dikkati çekti.

Muhammed Mursi, 30 Haziran 2012'de gerçekleştirilen seçimlerle göreve geldi. Ancak Mursi, göreve başlamasından bir yıl sonra kendisinin atadığı, dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi liderliğindeki Askeri Konsey tarafından 3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen darbeyle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Mursi, darbe gecesi alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Mursi, "Hapishaneler Baskını" olarak bilinen davada 16 Haziran 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

İdam cezasının dışında Mursi'ye, 2016'da "İttihadiyye olayları" davasında 20 yıl, 2017'de "Hamas adına casusluk" davasında 25 yıl ve 2018'de "Yargıya hakaret" davasında ise 3 yıl olmak üzere toplam 48 yıl hapis cezası verilmişti.

Mursi, hakkında verilen idam kararından 4 yıl sonra 17 Haziran 2019'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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