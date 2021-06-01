Karadağ: Yıl Sonuna Kadar Yeni Bir Vatandaşlık Verme Modeline İlişkin Karar

Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatoviç, Hükümetin doğumla veya kanunla tanımlanan diğer kriterler temelinde elde edilenler dışında Karadağ vatandaşlığı verilmesine ilişkin yeni bir sistem getirip getirmeyeceğine yıl sonuna kadar karar vereceğini söyledi.

Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatoviç, Hükümetin doğumla veya kanunla tanımlanan diğer kriterler temelinde elde edilenler dışında Karadağ vatandaşlığı verilmesine ilişkin yeni bir sistem getirip getirmeyeceğine yıl sonuna kadar karar vereceğini söyledi.

Sn. Milatoviç Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Potansiyel yeni programla ilgili analizler ve istişareler sürüyor ve bu programın potansiyel yeni modeline ilişkin nihai karar yıl sonuna kadar kabul edilecek" dedi.

Sn. Milatoviç, Karadağ vatandaşlığı verilmesine ilişkin yeni kriterlerin ve prosedürlerin, mevcut ekonomik vatandaşlık programını yüksek nitelikli profesyoneller için bir vatandaşlık programına dönüştürme fikri temelinde zamanında tanımlanacağını ifade etti.

Bireysel uygulamalar için ön koşulların ve bireysel bir profilin ekonomik kalkınmaya katkısının net bir şekilde değerlendirilmesinin tanımlanacağını söyledi.

Milatovic'e göre, Karadağ'ın ekonomik potansiyelinin dinamik gelişimine katkıda bulunabilecek sektörler de küresel kalkınma trendleri doğrultusunda belirlenecek.

Karadağ Hükümetinin Mart ayında, başlangıçta 2021'in sonuna kadar bir süreyi kapsaması beklenen üç yıllık ekonomik vatandaşlık programını uzatmama kararı aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA

Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre