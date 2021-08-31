SPOR Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandı
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SPOR Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandıALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Karadağ A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta Türkiye'nin konuğu olacak.

Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandı

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Karadağ A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta Türkiye'nin konuğu olacak.

Karadağ, karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta son antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ve düz koşu ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak karşılaşmanın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

SPOR Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandı
SPOR Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandı
SPOR Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandı
SPOR Karadağ, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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