Karadağ-Türkiye maçının bilet satışı sona erdi

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda yapacağı müsabakada konuk takım taraftarları için bilet satışının sona erdiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak 10. ve son hafta karşılaşmasında deplasman ekibi taraftarları için satışa çıkarılan biletlerin tükendiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Milli Takımımıza destek veren tüm ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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