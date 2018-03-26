Karadağ-Türkiye Maçına Doğru - Cengiz Ünder ve Mircea Lucescu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Sabırlı olursak çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Yeni bir ekip kurmak için yeterli tecrübem var." dedi.

Karadağ ile yarın deplasmanda özel maçta karşılaşacak ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Lucescu, maçın oynanacağı başkent Podgorica'daki Şehir Stadı'nda, milli futbolcu Cengiz Ünder ile basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak İrlanda Cumhuriyeti ile yaptıkları özel maça ilişkin değerlendirmede bulunan Lucescu, bazı şeyleri değiştirmeye çalıştığını belirterek, "10 tecrübeli, 1 gençle oynamak kolay. Ama 5 genç ve diğerleriyle bir şeyler yaratmak kolay değil, çabuk olmuyor." diye konuştu.

"Sadece gençlerden bir takım olmaz." diyen Lucescu, "3-4 ağabey olacak ve bu isimler de gençlere örnek olacak, yol gösterecek." ifadesini kullandı.

Rumen teknik adam Lucescu, Burak Yılmaz ve Caner Erkin gibi tecrübeli isimleri de bırakmadığını vurgulayarak, bu futbolcuların bugün milli takımda olmamasının onları hiçbir zaman takıma çağırmayacağı anlamına gelmediğini aktardı.

Tecrübeli teknik adam, 5-6 yıl boyunca beraber oynayacak futbolculardan oluşan bir takım kurmayı düşündüğü için genç isimleri daha fazla tercih ettiğini belirterek, "Tabii ki tecrübeli oyunculara da ihtiyacım var. Eğer milli takıma, genç oyunculara yardımı olacaksa bu tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım." şeklinde konuştu.

Lucescu, Avrupa'da ve dünyada sonuç elde etmek için oyunu kontrol etmeleri ve üstünlük kurmaları gerektiğini vurgulayarak, bunun son maçlarda görüldüğünü ancak daha gidecek yolları olduğunu kaydetti.

Kulüplerinde başarılı bazı isimlerin milli takımda aynı anda sahada olup olamayacağına ilişkin soruya ise Rumen teknik adam, "Kulüp performansı çok farklı bir şey. Çünkü kulüpte 8 ay boyunca kullanılan bir oyun sistemi var. Herkes kendi bölgesinde ne yapacağını biliyor. Benim önümde ise 2 gün var. 2 antrenman, 4 toplantı yapabildik. Bu yüzden akıllı, istekli oyunculara ihtiyacım var. Ülkenin milli takımının renklerini seven oyunculara ihtiyacım var." şeklinde cevap verdi.

"Yeni bir ekip kurmak için yeterli tecrübem var"

Lucescu, seyircinin istediği oyunu sahaya yansıtmak adına yeterli zamanları olmadığını ancak bunu başarmak istediklerini belirterek, "Bu kolay değil. Kulüplerin kendi seyircileri var. Milli takım, tüm Türkiye, tüm halk, 80 milyonu kapsıyor. Değişik ülkelerden futbolcular geliyor. Sabırlı olursak çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Yeni bir ekip kurmak için yeterli tecrübem var." diye konuştu.

Karadağ takımını da değerlendiren Lucescu, "Karadağ iyi bir ekip. Şu ana kadar öne çıkan özelliklerini gösteremediklerini düşünüyorum. Genç ve fizik açısından güçlü bir takım. Tüm oyuncuları iyi tanıyorum. Karadağ, saygı duyduğum bir rakip. Yarınki maçın çok iyi olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Cengiz: "Milli takım için de çok başarılı olacağımızı düşünüyorum"

İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, kulüpteki başarılı performanslarının milli takıma yansımasına ilişkin yöneltilen soruya "Şu an takımlarımızda iyi giden bir performansımız var. Bunu son haftalarda iyi yansıttık." yanıtını verdi.

Cenk Tosun, Enes Ünal gibi milli futbolcuların da takımlarındaki performanslarının iyi gittiğini aktaran Cengiz, "Bunun milli takıma yansıması bizim için daha iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda milli takım için de çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Roma'daki adaptasyon sürecine de değinen milli futbolcu, ilk üç ayın kendisi için çok zor geçtiğini ve adapte olamadığını belirterek, "Adapte olmaya ve İtalyancayı biraz anlamaya başlayınca performansım daha iyi oldu ve bunu da sonuca yansıttım. Üstüne koyarak devam etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.