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Karadağ-Türkiye

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Karadağ-Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Karadağ-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Podgorica ŞehirHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic,

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Karadağ- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Podgorica Şehir

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann ( Almanya )

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! İşte Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler

Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! İşte Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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