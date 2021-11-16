Karadağ-Türkiye
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Karadağ-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Podgorica ŞehirHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic,
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Karadağ- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Podgorica Şehir
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann ( Almanya )
Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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