Karadağ seçimlerinde Djukanovic yenilgiyi kabul etmedi Karadağ Cumhurbaşkanı, parlamento seçimlerinde partisinin yenilgisini henüz kabul etmediğini açıkladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı, parlamento seçimlerinde partisinin yenilgisini henüz kabul etmediğini açıkladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, resmi sonuçlar henüz açıklanmadığı için parlamento seçimlerinden bir sonuç çıkarmanın henüz çok erken olduğunu söyledi. Dukanoviç, erken saatlerde Karadağ Sosyalist Demokratik Parti'nin (DPS) genel merkezinde yaptığı açıklamada "Veriler hala geliyor. Sonuçlar hakkında bir şey söylemek zor. Parlamentoda çoğunluk için mücadele devam ediyor. Ondan sonra seçim komisyonundan sonuçları bekleyeceğiz" dedi.

Seçim Komisyonu tarafından Pazar günü gece yarısı yapılan açıklamada seçimlere katılım yüzde 74'ün üzerine çıktı. "Karadağ'ın Geleceği İçin" koalisyonunun lideri Zdravko Krivokapiç ise zaferini duyurdu. İlk açıklamasında "En iyi çözüm, sınırlı yetkiye sahip uzman bir hükümettir. İki veya üç yıl olabilir. Tartışılmalıdır. Ancak uzman bir hükümet olmadan hiçbir gelişme olmaz. Hükümetin kaç partiden oluşacağı o kadar önemli değil" dedi.

Krivokapiç, Pazar günü yapılan seçimler sonrasında gerginliği önlemek için bütün Karadağlıları provokasyonlara boyun eğmemeye ve evde kalmaya davet etti. Ülkedeki ekonomik durumu korkunç olarak nitelendirerek Karadağ'daki yolsuzluğun ortadan kaldırılacağı sözünü verdi.

Pazar günü geç saatlerde muhalif Milan Knezeviç de, Karadağ Sosyalist Demokratik Parti'nin (DPS) hükümdarlığının sona erdiğini iddia etti. İlk çıkış anketlerine göre muhalif "Karadağ'ın Geleceği İçin" koalisyonun zaferiyle sona erdiğini söyledi. Oyların yüzde 33'ünden fazlasını aldıklarını iddia etti.

Öte yandan yerel Vijesti gazetesi, "Karadağ'ın Geleceği İçin" koalisyonunun destekçilerinin Pazar günü geç saatlerde Karadağ sokaklarında kutlamalar yaptığını yazdı. Niksiç kentinde lüks bir aracın bir grup muhalif destekçiye çarpmasıyla birisi ağır çok sayıda kişinin yaralandığı haberini verdi. - PODGORICA

Kaynak: İHA