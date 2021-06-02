Karadağ: Podgoritsa Belediyesi İş Bölgeleri Kullanıcılarının Seçimi İhalesi Duyurusu

Karadağ Başkenti Podgoritsa, iş bölgeleri kullanıcılarının seçimi ve iş bölgelerinde tesislerin inşasına ilişkin arsa tahsisi için halka açık bir kamu çağrısı ilan etmiştir.

Karadağ Başkenti Podgoritsa, iş bölgeleri kullanıcılarının seçimi ve iş bölgelerinde tesislerin inşasına ilişkin arsa tahsisi için halka açık bir kamu çağrısı ilan etmiştir.

Başkent Podgoritsa'ya ait olan on iş bölgesi Tuşki yerinden (Tuşki put) Golubovci'deki Havalimanı'na kadar olan 3. 328. 000 m2'lik bir alanı kaplayan arazilerde yer almakta olup, olası yatırımcıların kullanımına açıktır.

Araziler ve kullanım amaçları hakkındeki bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşışabilmektedir:

http://investinpodgorica. me/? page_id=304 ve https://podgorica. me/stranice/planska-dokumentacija-biznis-zona

İş bölgeleri aşağıdaki faaliyetler için planlanmıştır: tarım ve tarımsal sanayi, işleme ve ağaç endüstrisi, mesleki ve teknik faaliyetler, showroomlar ve depolar, otoparklar ve garajlar ile yemek ve konaklama.

Otuz yıla kadar arazi kiralamanın kolaylaştırılması için başvuran tüm ticari kuruluşlar, aşağıdaki kriterler temelinde puanlandırılacaktır: planlanan yeni çalışan sayısı, yatırımın değeri, yatırımın gerçekleşmesi için son tarih ve çevrenin korunmasıdır.

İşbu çağrı kapsamındaki tekliflerin kamuya açılması 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 10'da Başkent Podgorica binasında yapılacak ve bu çağrı ile ilgili karar nihai sıralama listesinin belirlendiği günden itibaren 15 gün içinde verilecektir.

Daha fazla bilgiye aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilmektedir:

Tel: +382 20 665 055; +382 20 665 046

E-posta: bizniszone@podgorica. me

İşbu çağrının konusu olan belirli bir arsayı ziyaret etmekle ilgilenen ticari kuruluşlar, belgeleri satın aldıktan sonra bizniszone@podgorica. me e-posta adresine bir talepte bulunarak başvuruda bulunabilirler.

Kamu çağrısı linki:

https://podgorica. me/storage/20801/6090fd84ec514_JAVNI-POZIV-BZ-za-objavu. docx

Kaynak: Karadağ Başkenti Podgoritsa https://podgorica. me/vijesti/1018

Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre