Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto
Karadağ'da parlamentonun oylamaya hazırlandığı yeni emlak yasası ülkedeki Sırp asıllı Karadağlı Ortodoksları sokağa döktü.
26.12.2019 20:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:27
Karadağ'da parlamentonun oylamaya hazırlandığı yeni emlak yasası ülkedeki Sırp asıllı Ortodoksları sokağa döktü.
Cuma günü parlamentodan geçmesi beklenen yasayı başkent Podgoritsa'da protesto eden yüzlerce kişi hükümetin kilisenin taşınmazlarına el koymayı planladığını iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com