Karadağ Meclisi, Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadağ Meclisi, Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti

Karadağ Meclisi, Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Karadağ Meclisi, komşu ülke Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının tanınması ve inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul ederken, soykırımı inkar eden açıklamalarıyla gündeme gelen Adalet ve İnsan ile Azınlık Hakları Bakanı Vladimir...

Karadağ Meclisi, komşu ülke Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının tanınması ve inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul ederken, soykırımı inkar eden açıklamalarıyla gündeme gelen Adalet ve İnsan ile Azınlık Hakları Bakanı Vladimir Leposavic'i görevden aldı.

Bosna Hersek'te 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp kuvvetleri tarafından katledildiği soykırımı inkar eden açıklamaların yapılması üzerine Karadağ'daki Boşnak Partisi tarafından soykırımın tanınmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısı 55 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla mecliste kabul edildi. Yasa tasarısına 19 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 7 milletvekili "çekimser" kaldı.

Yasa tasarısını meclis gündemine taşıyan Boşnak Partisi milletvekillerinden Ervin Ibrahimovic, yasa tasarısının kabulünün Karadağ'da uzlaşma için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden açıklamalarıyla sorunu başlatan Leposavic de 43 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla bakanlık görevinden alındı. Bakanın görevden alınmasına ilişkin 27 milletvekili "hayır" oyu kullandı, 10 milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic'in görevinden alınmasını talep ettiği Leposavic, kendisini rahat hissettiğini söyledi.

Öte yandan, muhalefet kanadı Demokratik Cephe milletvekilleri meclisi boykot etme kararı aldıklarını açıkladı.

Karadağ'da Leposavic'in Srebrenitsa soykırımını inkar eden açıklamaları ile başlayan sorun, Boşnak Partisi'nin girişimleriyle meclise taşınmıştı.

Srebrenitsa'daki yaşananlar "soykırım" olarak nitelendirildi

Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan soykırım kurbanları, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnediliyor.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

Savaş döneminde Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadzic de Sebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl, ardından temyiz davasında müebbet hapse mahkum oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Enis Arıkan Merve Dizdar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadağ Meclisi, Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 22:47:11. #1.13#

title