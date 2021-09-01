Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic Kovid-19'a yakalandı
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Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic Kovid-19'a yakalandı

Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Adel Omeragic - Haberler | Güncel

Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Meclis'ten yapılan açıklamada, Becic'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olduğu belirtildi.

Hastalık nedeniyle tüm programlarını iptal eden Becic'in hastalığın tüm belirtilerini gösterdiği fakat genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Becic, ülkede Kovid-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında mayıs ayında Berane şehrinde aşının ilk dozunu olmuş, akabinde başkent Podgorica'da aşının ikinci dozunu yaptırmıştı." bilgisi verildi.

Karadağ'da son 24 saatte 571 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 115 bin 956'ya yükseldi. Ülkede, salgın nedeniyle 1732 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

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