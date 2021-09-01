Karadağ maçının 11'leri açıklandı
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Karadağ maçının 11'leri açıklandı

Karadağ maçının 11'leri açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak.

Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jeremie Pignard olurken, Benoit Millot VAR, Delajod Willy ise AVAR olarak görev alacak.

İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;TÜRKİYE: Altay Bayındır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür - Okay Yokuşlu - Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Burak Yılmaz

KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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