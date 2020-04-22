Karadağ İslam Birliği TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı
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Karadağ İslam Birliği TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan Mehmet Fatih Medresesi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla meclis arması yansıtıldı.

22.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:54
Karadağ İslam Birliği TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan Mehmet Fatih Medresesi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla meclis arması yansıtıldı.

Karadağ İslam Birliği tarafından medrese binasında yansıtılan kutlama mesajında "TBMM 100 yaşında" ifadelerine yer verildi.

İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da birer tebrik mesajı gönderdi.

Fejzic, mesajında, "Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Karadağ'a gösterdiği dayanışma için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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