Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi - Haberler
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Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Karadağ İslam Birliği Başkanlığına Rifat Fejzic yeniden seçildi

Karadağ İslam Birliği Başkanlığına oy çokluğuyla Rifat Fejzic yeniden getirildi.

Karadağ İslam Birliği Başkanlığına oy çokluğuyla Rifat Fejzic yeniden getirildi.

Karadağ İslam Birliği Meclisi, meşihatı ve İslam konseyi üyelerinin katıldığı gizli oylamada tek aday Fejzic, 47 oydan 45'ini alarak başkan seçildi.

Fejzic, 6 yıllık yeni görev sürecinde dini altyapının geliştirilmesi ve gençlere daha fazla görev verilmesi için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İslami İlimler Bölümü mezunu Fejzic, 2003'ten bu yana Karadağ İslam Birliği Başkanı olarak görev yapıyor.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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