Karadağ'ın damalı laleleri görenleri büyülüyor
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Karadağ'ın damalı laleleri görenleri büyülüyor

Karaman yakınlarındaki Karadağ'da yetişen ve endemik ters lale türlerinden olan damalı laleler güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Karadağ'ın damalı laleleri görenleri büyülüyor
24.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:44

Karaman yakınlarındaki Karadağ'da yetişen ve endemik ters lale türlerinden olan damalı laleler güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Kente 35 kilometre uzaklıkta, ovanın ortasında yükselen sönmüş bir volkanik dağ olan Karadağ, uzaktan çorak gibi görünmesine karşın, oldukça zengin bir doğal yaşamı ve bitki örtüsünü barındırıyor.

Karadağ'da Anadolu yaban koyunu, yılkı atları, tilki, kurt ve onlarca kuş ile yüzlerce bitki çeşidi bulunuyor.

Bu bitkilerden en çok merak edilenlerden birini de nadir görülen, zerafeti ve güzelliğiyle dikkati çeken damalı laleler.

Endemik ters lale türlerinden olan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan damalı laleler, Karadağ'ın zirveye yakın yerlerinde mayıs ayının ortalarında açmaya başlıyor.

Karadağ'ın eteklerinde kurulu Madenşehri Köyü Muhtarı Durmuş Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar gelince Karadağ'ın farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Damalı lalenin, Karadağ'da görülen bir çiçek türü olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Biz burada bu lalelere ters lale diyoruz. Mayıs ayının ortalarından, haziran başına kadar yüksek kesimlerde meşelik yerlerde çiçek açar. Çok güzel bir görüntüsü var. Karadağ'ın lalelerinin özelliği sarı ve benekli kırmızı çizgilere sahip olması. Sarının üzerinde kırmızı desenler var. Araştırılması gereken bir tür. Koparmak, zarar vermek yasak. Bu bölge, insanların çok fazla gelmediği bir yer. O yüzden zarar görmüyor ve nesillerini sürdürüyor. Bizler de muhtarlık olarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

Karadağ'ın böylesine bir güzelliği barındırmasının, yöre halkı dışında çok fazla bilinmediğini aktaran Demir, doğa tutkunlarını Karadağ'ı keşfetmeye ve damalı laleleri görmeye davet ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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