"Karadağ ile iş birliğimizi çok daha yüksek seviyelere taşıyacağız"

03.10.2019 14:08

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ ile tarihi ortak bağları güçlendireceklerini ve geleceğe matuf gençleri bu bağların bilinci noktasında yetiştireceklerini belirterek, "İleriye yönelik iş birliğimizi çok daha derin ve yüksek seviyelere taşıyacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasları kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) onarılıp donatılan "Osmijeh" isimli kreşin açılış törenine katıldı.

İki günlük Karadağ ziyareti kapsamında önemli görüşmelerde bulunup önemli anlaşmalar imzalayacaklarını aktaran Kasapoğlu, Türkiye-Karadağ iş birliği ve dostluğunu daha da güçlendirme ve derinleştirme adına Karadağ hükümetine teşekkür etti.

Kasapoğlu, iki ülke arasındaki anlaşmalarla iş birliğinin güçlendiği gibi bu tür açılışlarla da bunların meyvelerinin alındığını belirterek, "Hem tarihi ortak bağlarımızı güçlendireceğiz, hem de geleceğe matuf gençlerimizi bu bağların bilinci noktasında yetiştireceğiz ve ileriye yönelik iş birliğimizi çok daha derin ve yüksek seviyelere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İki ülke kurumları aracılığıyla güzel bir iş birliği gerçekleştiğini kaydeden Kasapoğlu, bugün de TİKA aracılığıyla yaptırılan kreşin açılışından dolayı ayrı bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, güzel, modern ve güvenli bir ortamda 130 çocuğu bünyesinde barındıran kreşin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, bizim her şeyimiz. Onların bulundukları ve yetiştikleri ortam çok önemli. TİKA'nın duyarlılığı da bizler açısından mutluluk verici." diye konuştu.

Karadağ ziyareti kapsamında yarın da anlaşmalar imzalayacaklarını, Karma Ekonomik Toplantısına (KEK) katılacaklarını ve iş adamları ile buluşacaklarını aktaran Kasapoğlu, "Eğitim, spor ve gençlik alanlarındaki iş birliklerimizi ve ilişkilerimizi ileriye götürme ve taçlandırma noktasında çok güzel adımlar atacağız." dedi.

Karadağ Eğitim Bakanı Damir Sehovic de TİKA'nın desteğiyle onarılan kreşin aynı zamanda çocuklara uygun en modern araç ve gereçlerle donatıldığını belirterek, TİKA sayesinde artık bu kreşin çocuklar için daha güvenli ve daha güzel bir eğitim yuvasına dönüştüğünü vurguladı.

Eğitim Bakanlığı olarak TİKA ile bugüne kadar 95 eğitim projesi hayata geçirdiklerini kaydeden Sehovic, TİKA'nın Karadağ'da eğitim alanındaki projelere 4 milyon avrodan fazla yatırım yaptığına dikkati çekti.

Sehovic, TİKA ile iş birliğine gelecekte de devam etmek istediklerini ifade ederek, bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İkili görüşmeler

Bakan Kasapoğlu, kreş açılışı öncesinde ise Karadağ Spor ve Gençlik Bakanı Nikola Janovic ile bir araya geldi. Kasapoğlu daha sonra da Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA