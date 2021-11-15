Karadağ, hazırlıklarını tamamladı

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın A Milli Takım'ı konuk edecek olan Karadağ, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanda tamamladı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında yarın Podgorica'da A Milli Takım'la karşı karşıya gelecek olan Karadağ, bu maçın hazırlıklarını DG Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Miodrag Radulovic yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışma, kısa toplantıyla başladı. Düz koşu yapan futbolcular, ardından ısınma hareketleri gerçekleştirirken daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Karadağ, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maç taktiği üzerinde çalıştı. Hollanda maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri pozitif çıkan Stevan Jovetic, Adam Marusic ve Nebojsa Kosovic, kadrodan çıkarıldığı için A Milli Takım karşısında forma giyemeyecek. - PODGORICA

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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