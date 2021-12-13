Karadağ Gençler Avrupa Şampiyonasında Ödül Alacak Sporcu, Antrenör ve Kulüplerin Dikkatine 13-12-2021 | Görüntülenme Sayısı: 132

Karadağ' da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılarak dereceye giren "Ödül Yönetmeliği" kapsamında ödül almaya hak kazanan Kulüp, Milli Takım Antrenörü ve Milli Sporcularımızın ödüllerini alabilmeleri için aşağıdaki form ve evrakları hazırlayıp 17 Aralık 2021 tarihine kadar Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir. (Ödül Dilekçelerinin Asıllarının Gönderilmesi Gerekmektedir. Fotokopi, Faks ve Mail Kabul Edilmeyecektir.

NOT: Ödül Yönetmeliğine göre sporcunun ödül alabilmesi için Şampiyonalarda zorunlu sporcu sayısı kaldırılmış olup dereceye giren tüm sporcular ödül alabilecektir.

FORMLARI WORD FORMATINI AÇAMIYORSANIZ PDF OLANLARI KULLANABİLİRSİNİZ. YALNIZCA 1 ÖDÜL FORMU GÖNDERMENİZ YETERLİ OLACAKTIR.

Ödül Dilekçelerinin Asıllarının Gönderilmesi Gerekmektedir. Fotokopi, Faks ve Mail Kabul Edilmeyecektir.

Eksik gönderilen evraklar Bakanlığımızca kabul edilmediği için işleme alınmayacaktır!

Ödül Alacak Sporcu için gerekli evrak ve formlar:

· Banka Hesap Numaralarının yer aldığı ödül talep dilekçesi (Dilekçe Ektedir. )

Ödül Alacak SPORCUNUN Doldurması Gereken Dilekçe Örneği İçin Tıklayın (WORD)

Ödül Alacak SPORCUNUN Doldurması Gereken Dilekçe Örneği İçin Tıklayın (PDF)

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Ödül Dilekçelerinin Asıllarının Gönderilmesi Gerekmektedir. Fotokopi, Faks ve Mail Kabul Edilmeyecektir.

Eksik gönderilen evraklar Bakanlığımızca kabul edilmediği için işleme alınmayacaktır!

Ödül Alacak Antrenör için gerekli evrak ve formlar:

· En az 2. Kademe Antrenör Belgesinin fotokopisi

· Banka Hesap Numaralarının yer aldığı ödül talep dilekçesi

Ödül Alacak ANTRENÖRÜN Doldurması Gereken Dilekçe Örneği İçin Tıklayın (WORD)

Ödül Alacak ANTRENÖRÜN Doldurması Gereken Dilekçe Örneği İçin Tıklayın (PDF)

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Ödül Dilekçelerinin Asıllarının Gönderilmesi Gerekmektedir. Fotokopi, Faks ve Mail Kabul Edilmeyecektir.

Eksik gönderilen evraklar Bakanlığımızca kabul edilmediği için işleme alınmayacaktır!

Ödül Alacak Kulüp için gerekli evrak ve formlar:

· Banka Hesap Numaralarının yer aldığı ödül talep dilekçesi

· Kulübün ödül almaya hak kazanan sporcularının müsabaka tarihinden önceki 1 yıl içerisinde en fazla süreyle kulübün tescilli sporcusu olması gerekmektedir. (Sporcuların transfer tarihlerini gösteren sporcu tescil bilgileri belgesi. )

· Kulübün Kick Boks branşında en az 20 sporcusunun il veya federasyon faaliyetlerine katılmış olmasını belgeleyen evrak.

· İlgili branşta Kulüpte görev yapan en az bir antrenörün bir yıllık SGK prim ödemesine dair belge (Aslı Gibidir)

Ödül Alacak KULÜBÜN Doldurması Gereken Dilekçe Örneği İçin Tıklayın (WORD)

Ödül Alacak ANTRENÖRÜN Doldurması Gereken Dilekçe Örneği İçin Tıklayın (PDF)

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ…

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