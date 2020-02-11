Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

11.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:52

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkileri dostluk, şeffaflık ve iki ülke halklarının yararı temelinde inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Darmanovic, Karadağ'ı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Podgorica'daki "Villa Gorica" hükümet konağına ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'ın dost ve müttefiki olan Türkiye ile son derece iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Darmanovic, geçen yıl Türkiye'ye yaptığı ziyaretin akabinde, Türk mevkidaşının da Karadağ'ı ziyaret etmesinin, iyi ikili ilişkilerin ve iki ülke halkı arasındaki geleneksel dostluğun göstergesi olduğunu kaydetti.

Darmanovic, Türkiye-Karadağ arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 140'ıncı yılını geride bıraktıklarını anımsatarak bugün imzaladıkları Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması ile Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma'nın iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

NATO çatısı altında müttefik olan Türkiye ile Karadağ arasındaki yoğun iş birliğinin, ikili ekonomik ilişkilerin, ticaret hacminin ve doğrudan yatırımların artmasını da olumlu yönde etkilediğini belirten Darmanovic, birçok büyük Türk şirketinin Karadağ'da yatırımları bulunduğuna dikkati çekti.

Darmanovic, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirme ve yatırımları artırma noktasında mutabık kaldıklarını belirterek, birçok güncel meseleye rağmen bölge barışı ve huzurunun devam etmesinin, hem Türkiye'nin hem de Karadağ'ın ortak arzusu olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'na ziyareti ve samimi görüşmesi için teşekkür eden Darmanovic, "Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkileri, dostluk, şeffaflık ve iki ülke halklarının yararı temelinde inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA