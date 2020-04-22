Karadağ'dan getirilen 75 kişi Çorlu'da karantina altına alındı Karadağ'dan getirilen 75 kişi Çorlu'da karantina altına alındı Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilme süreçleri devam ediyor.

Karadağ'dan getirilen 75 kişi Çorlu'da karantina altına alındı

TEKİRDAĞ - Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilme süreçleri devam ediyor. Bu kapsamda Karadağ'dan getirilen 75 kişi KYK Çorlu Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilerek karantina altına alındı.

Karadağ'dan getirilen ve aralarında öğrenciler ile işçilerin bulunduğu 75 kişilik kafile önce uçakla İstanbul'a ardından da otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu binasına getirildi.

İlk olarak sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülen ve gerekli sağlık kontrolleri yapılan 75 kişi ardından tek tek odlarına yerleştirildi.

Karadağ'dan getirilen kişilerin 14 günlük karantina sürecinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA