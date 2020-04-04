Karadağ'dan getirilen 492 Türk vatandaşı Adıyaman'da yurtlara yerleştirildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işçi olarak çalıştıkları Karadağ'dan yurda getirilen 492 Türk vatandaşı, Adıyaman'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işçi olarak çalıştıkları Karadağ'dan yurda getirilen 492 Türk vatandaşı, Adıyaman'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 492 kişi, Karadağ'dan kalkan uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi.

İşçiler, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle kent merkezine getirilerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Adıyaman Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Bu arada, yolculardan biri, yüksek ateşi bulunduğu gerekçesiyle ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Metin Doğan, havalimanı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcuların belediyeye ait 15 otobüsle yurda götürüldüğünü söyledi.

Doğan, "Yolcularımızı en iyi şekilde ağırladık. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu arada şoförlerimiz ve araçlarımız bir süre karantina altında tutulacak. Bundan dolayı vatandaşlarımız rahat olsun. Sürekli olarak dezenfeksiyon yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA