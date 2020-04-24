Karadağ'dan getirilen 148 Türk vatandaşı Bingöl'de yurda yerleştirildi Karadağ'dan getirilen 148 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Bingöl'de yurda yerleştirildi.

Karadağ'dan getirilen 148 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Bingöl'de yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazanı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Karadağ'dan 148 kişiyi taşıyan THY uçağı, Bingöl Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen yolculara, görevlilerce maske dağıtıldı.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ve belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

İşlemleri tamamlanan yolcular, otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bingöl Pir Ali Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurda yerleştirilen Türk vatandaşlarını karşılamaya, Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve ilgili kurum müdürleri de geldi.

Kaynak: AA