Karadağ'dan Araban Belediyesine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret eden Başkan Vekili Latif Karadağ, belediye binasında yapılan toplantı ile ilçenin sorunları hakkında görüşmeler yaptı. Karadağ, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezimizdeki Turgut Özal Mahallesinde yapımı devam eden 800 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki çift yönlü hastane yolundaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Doğru, "Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ile birlikte Hastane yolunda yapımı devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledik" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı