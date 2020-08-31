Karadağ'daki genel seçimde muhalefet kanadı zafer ilan etti
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Karadağ'daki genel seçimde muhalefet kanadı zafer ilan etti

Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimlerde muhalif kanat zaferini ilan ederken, iktidar kanadı ise resmi sonuçları bekleyeceklerini ve buna saygı göstereceklerini bildirdi.

Karadağ'daki genel seçimde muhalefet kanadı zafer ilan etti
31.08.2020 01:23 | Son Güncelleme: 31.08.2020 01:23

Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimlerde muhalif kanat zaferini ilan ederken, iktidar kanadı ise resmi sonuçları bekleyeceklerini ve buna saygı göstereceklerini bildirdi.

Seçimi takip eden İzleme ve Araştırma Merkezinden (CeMI) yapılan açıklamada, oyların yüzde 89'u baz alındığında iktidardaki Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakının yüzde 34,8 oy oranı ile 29 milletvekili çıkardığı belirtildi.

NATO karşıtı ve Rusya yanlısı tutumuyla bilinen muhalif kanattan Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakı ise oyların yüzde 32,7'sini alarak 28 milletvekili çıkarırken, bir diğer muhalif ittifak "Bizim Ulusumuz Barıştır" oyların yüzde 12,5'ini alarak 10 milletvekili, "Siyahtan Beyaza" ittifakı ise oyların yüzde 5,7'sini alarak 4 milletvekili sandalyesi elde etti.

Sosyal Demokratlar (SD) oyların yüzde 4,2'sini alarak 3 milletvekili, Boşnak Partisi (BS) oyların yüzde 4,1'ini alarak 3 milletvekili, Sosyal Demokrat Parti (SDP) oyların yüzde 3,1'ini alarak 2 milletvekili, iki Arnavut ittifkı ise birer milletvekili sandalyesi elde etti.

Muhalefet lideri: "Rejim düştü"

"Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakının lideri Zdravko Krivokapic, yaptığı zafer konuşmasında, 30 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in DPS'sinin seçimi kaybettiğini kaydederek, "Rejim düştü." ifadelerini kullandı.

Muhalif kanattaki 3 ittifakın mevcut sonuçlara göre mecliste 42 milletvekiline sahip olacağını aktaran Krivokapic, "İlk amacımız, barış elini herkese uzatmak. Diğer azınlık partilerinin de bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Karadağ hepimizin annesidir." dedi.

Kendilerini destekleyenlere sokağa çıkmamaları ve zaferi evlerinde kutlamaları çağrısında bulunan Krivokapic, tansiyonun yükselmesini istemediklerini ifade etti.

İktidar kanadı resmi sonuçları bekliyor

DPS Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise oyların sayımının sürdüğünü belirterek, resmi sonuçların açıklanmasını bekleyeceklerini ve buna saygı göstereceklerini ifade etti.

Djukanovic, geçmiş dönemdeki koalisyon ortakları ile beraber mecliste 40 milletvekiline sahip olduklarını savunarak, mecliste çoğunluğu elde etmek için yarışın sürdüğünü kaydetti.

Bu arada, 540 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde katılımın yüzde 75,9 olduğu açıklandı.

Muhalif kanadın zaferini ilan etmesinin ardından, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ve Bosna Hersek'te Sırp nüfusun yoğun olduğu Banja Luka'da da kutlamalar yapıldı.

Kaynak: AA

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