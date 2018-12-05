Karadağ'da "Türkiye Mezunları Buluşması" - Podgorica

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Karadağ'da Türkiye Mezunları Buluşması düzenlendi.

Başkent Podgorica'daki bir otelde yapılan programa YTB Başkanı Abdullah Eren, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Karadağ Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile Türkiye ve Karadağ'dan milletvekillerinin yanı sıra Türkiye mezunları katıldı.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim alıp kendi ülkelerine dönen kişilerle irtibatı devam ettirmek amacıyla mezun dernekleri kurduklarını belirtti.

Eren, "Bu insanlar sadece gönüllü elçiler değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki siyasi, iktisadi ve eğitim alanında her türlü iş birliğinin geliştirilmesi noktasında çok hayati bir öneme sahip olacaklar." dedi.

Eren, 2019 sonuna kadar mezun derneklerinin sayısını 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, "Ülkeler arasındaki resmi ilişkiler kadar sivil ilişkiler de çok önemli. Bu dernekler, ilgili ülkelerle Türkiye arasındaki sivil ilişkilerin kurulmasında çok hayati bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır da Karadağ'ın, Türkiye için hem dostluk hem de bölgede oynadığı rol bakımından önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Bozkır, "Türkiye, Karadağ'da önemli yatırımlar yapıyor. Karadağ ekonomisine ve Karadağ insanının refahına önemli katkılar sağlamak amacıyla bu ilişkileri sürdürmeye çalışıyoruz ama bence Türkiye'nin Karadağ'daki en önemli yatırımı, eğitim alanında yaptığı yatırımdır çünkü gençlere yapılan yatırımdan daha kıymetli hiçbir şey yoktur." dedi.

Türkiye'de eğitim görmüş gençleri görünce bu yatırımın ne kadar doğru bir adım olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkır, "Bu gençlerimiz, Türkiye-Karadağ dostluğunun ilelebet sürmesi için bir köprü ve Türkiye'nin Karadağ'daki büyükelçileri olacaktır." diye konuştu.

"Sizlerden Türkiye-Karadağ dostluğunu pekiştirmenizi istiyorum"

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Galip ise nisan ayında faaliyete başlayan Karadağ Türkiye Mezunları Derneğinin (MASAT) kısa süre içinde önemli faaliyetler gerçekleştirdiğine işaret ederek, Türkiye'yi "ikinci vatan" olarak gören öğrencilerin kurduğu bu derneğin ikili ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Karadağ'daki Türkiye mezunlarından, kendi ana vatanlarında Türkiye'nin gönüllü elçileri olmalarını isteyen Galip, "Sizlerden Türkiye-Karadağ dostluğunu pekiştirmenizi ve iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitlendirmeniz için gayret göstermenizi rica ediyorum." dedi.

Karadağ Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu Başkanı Nikolic de Türkiye'de okumuş Karadağlıların, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir meyvesi olduğunu kaydederek, Türkiye'deki Karadağ kökenli vatandaşların yanı sıra bu mezunların da iki ülke arasındaki köprü olduğunu ifade etti.

MASAT Başkanı Erdan Seferovic de Karadağ'daki Türkiye mezunlarının sayısının her yıl arttığına işaret ederek, dernek olarak Türkiye mezunlarının Karadağ'da markalaşmasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.