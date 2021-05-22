Karadağ'da TİKA tarafından yenilenen Munira İslam Kültür Merkezi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadağ'da TİKA tarafından yenilenen Munira İslam Kültür Merkezi açıldı

Karadağ'da TİKA tarafından yenilenen Munira İslam Kültür Merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği verilen Karadağ'ın Ulcinj kentindeki Munira İslam Kültür Merkezi, hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği verilen Karadağ'ın Ulcinj kentindeki Munira İslam Kültür Merkezi, hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Ulcinj'in Vladimir ilçesinde bulunan İslam Kültür Merkezi'nin TİKA tarafından yenilendiği ifade edilerek merkezin din kursları ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi.

İslam Kültür Merkezinin salon, restoran ve mutfak ekipman ve donanım malzemelerinin TİKA tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, interaktif tahta ve yazı tahtası, konferans sandalyesi ve havalandırma sisteminin de temin edildiği aktarıldı.

Açılışa katılan Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, projeden duyduğu memnuniyetini dile getirerek merkezin sadece ilçede yaşayanlara değil, tüm bölge halkının dini ve kültürel ihtiyaçlarına hizmet vermesi açısından da büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ulcinj Başimamı Ali Bardi de Munira İslam Kültür Merkezine verilen desteklerden dolayı Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek iki ülke halkları arasındaki kardeşliğin baki kalmasını diledi.

Açılışa, TİKA Podgorica Koordinatörü Abdurrahman Toprak da katıldı.

Karadağ'da TİKA tarafından yenilenen Munira İslam Kültür Merkezi açıldı
Karadağ'da TİKA tarafından yenilenen Munira İslam Kültür Merkezi açıldı
Karadağ'da TİKA tarafından yenilenen Munira İslam Kültür Merkezi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Çavuşoğlu: 'İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen antisemitizmle suçlanıp susturulmaya çalışılıyor.
Çavuşoğlu: "İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen antisemitizmle suçlanıp susturulmaya çalışılıyor.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Hande Ataizi Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadağ'da TİKA tarafından yenilenen Munira İslam Kültür Merkezi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:12:01. #1.15#

title