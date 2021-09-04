Karadağ'da "taht töreni" protestosu
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Karadağ'da "taht töreni" protestosu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin, Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma törenini ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de yapma kararını protesto etmek için kente gidip yolları kapatan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin, Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma törenini ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de yapma kararını protesto etmek için kente gidip yolları kapatan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin, Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma törenini ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de yapma kararı onlarca kişiyi sokağa döktü. Karadağ'ın farklı şehirlerinden gelen çok sayıda kişi, taht töreninin Cetinje'de yapılmasını protesto etmek için kente geldi. Taht törenine gelişleri engellemek için Podgorica-Cetinje yolunu lastik, konteyner ve taşlarla kapatan göstericiler, güvenlik görevlilerinin şehrin girişine kurduğu barikatları yıktı. Yolları kapatan göstericiler ve güvenlik güçleri arasında arbede çıkarken, yarın yapılması planlanan tören öncesinde tansiyon bir kez daha yükseldi.

Törenin Cetinje'de yapılmasına karşı çıkan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Din, millet, siyasi görüş gözetmeden tüm Karadağlıları barış, istikrar ve çok kültürlülüğümüzü korumaya davet ediyorum" dedi. Djukanovic, Başbakan Zdravko Krivokapic'e Büyük Sırbistan'ın Karadağ'a boyun eğdirme teşebbüsünü kınama çağrısı yaptı.

Öte yandan Sırp Ortodoks Kilisesi, Joanikije'nin tahta çıkma töreninin 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Karadağ Kilisesi'nin meşruiyetini tanımayan Sırp Kilisesi'nin, tören için Cetinje'yi seçmesi ülkedeki Karadağ milliyetçilerinin tepkisini çekmişti.

(İHA)

Karadağ'da 'taht töreni' protestosu
Karadağ'da 'taht töreni' protestosu
Karadağ'da 'taht töreni' protestosu
Karadağ'da 'taht töreni' protestosu
Karadağ'da 'taht töreni' protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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