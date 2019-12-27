Karadağ'da Sırp kiliselerinin de 'devlet malı' sayılmasını öngören tartışmalı yasa kabul edildi
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Karadağ'da Sırp kiliselerinin de 'devlet malı' sayılmasını öngören tartışmalı yasa kabul edildi

Karadağ Meclisi, ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin ve muhalefetteki Demokrat Cephe Partisi’nin şiddetle karşı çıktığı dini özgürlüklerle ilgili yasa tasarısını kabul etti.

27.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:12
Karadağ'da Sırp kiliselerinin de 'devlet malı' sayılmasını öngören tartışmalı yasa kabul edildi

Meclisi, ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin ve muhalefetteki Demokrat Cephe Partisi'nin şiddetle karşı çıktığı dini özgürlüklerle ilgili yasa tasarısını kabul etti.


Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in talebi üzerine haziran ayında hazırlanan ve ülkede bulunan Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören yasa tasarısının Genel Kurul'da tartışılması sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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