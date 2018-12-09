Karadağ'da "Sarı Yelekli" Protesto - Podgorica

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, hükümete karşı "diktatör karanlığından korkmuyoruz" sloganıyla "sarı yelekli" protesto düzenlendi.

Milletvekili Nebojsa Medojevic'in tutuklanmasına tepki gösteren muhalefet taraftarlarının düzenlediği protestoya, "sarı yelekli" yüzlerce kişi katıldı.

Meclis binası önünde toplanan göstericiler, cumhurbaşkanlığı ve hükümet binasına doğru yürüdü.

Protestoya, Demokratik Cephe (DF) milletvekillerinin yanı sıra birçok muhalefet lideri de katılarak destek verdi.

DF liderlerinden Andrija Mandic, burada yaptığı konuşmada, 2 ay hapse mahkum edilen Medojevic'in hayatının tehlikeye atıldığını söyledi.

Mandic, "Paris'teki protestolara katılanların sayısı ile bugünkü protestoya katılanların sayısını göz önünde bulunduracak olursak, bizim de Karadağ'ı değiştirecek güce sahip olduğumuz sonucuna varırız. Bunun için cesur ve kararlı olmamız gerekiyor. Bu akşam bize katılmayan vatandaşlarımıza, çarşamba günü düzenleyeceğimiz protestoya katılma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, konuşmaların ardından olaysız sona erdi.