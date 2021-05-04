PODGORİCA - Karadağ'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PODGORİCA - Karadağ'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

PODGORİCA - Karadağ'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
Anadolu Ajansı / Adel Omeragic - Haberler | Güncel

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılama sürecine geçildi.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılama sürecine geçildi.

Ülke genelinde kurulan 140 aşı merkezinde vatandaşlar randevu almadan aşılarını yaptırabilirken Sinopharm aşılarının kullanıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, yeni aşılar geldikçe vatandaşların tercih hakkına sahip olacağını söyleyerek, kronik hastalıkları olanların doktor kontrolünde aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu arada, Karadağ'a bugün 2 bin 340 doz Pfizer-BioNTech aşının da ulaştığı bildirildi.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 97 bin 718'e ulaşırken, 1520 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı
Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PODGORİCA - Karadağ'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:18:10. #1.16#

title