Karadağ'da koronavirüs tedbirleri Karadağ'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirdi.

Karadağ'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirdi. Buna göre, hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde ve cumartesi 13.00'dan pazartesi 05.00'a kadar halkın sokağa çıkması yasaklandı. Yasağın yürürlülüğe girmesiyle başkent Podgorica sokakları akşam saatlerinde tenha bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA