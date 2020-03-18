Karadağ'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi Avrupa'da düne kadar koronavirüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek ülke olan Karadağ'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi.

Avrupa'da düne kadar koronavirüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek ülke olan Karadağ'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi.

Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilen vakaların Ulcin ve Podgorica kentlerindeki, biri 47 diğeri 72 yaşında olan 2 kadın olduğunu duyurdu. Tespit edilen vakaların birinin İspanya, diğerinin ise ABD'den geldiği açıklandı.

KOSOVA'DA VAKA SAYISI 19'A ÇIKTI

Diğer taraftan ilk koronavirüs tespitinin 13 Mart'ta yapıldığı Kosova'da, 5 gün içerisinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 19'a yükseldi. Kosova Başbakanı Albin Kurti düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara zorunlu olmadıkları müddetçe sokağa çıkmaları konusunda uyarıda bulundu. Başbakan Kurti'nin uyarılarının ardından Kosovalılar evlerine kapandı. Sadece fırın, eczane ve küçük marketlerin çalıştığı Kosova'da, diğer işletmeler kapandı.

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Kaynak: DHA