Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Karadağ'a da sıçradı. Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.

Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: AA