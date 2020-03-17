Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Karadağ'a da sıçradı. Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.
17.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:53
Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.
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Kaynak: AA