Karadağ'da ilk Delta varyantı vakası tespit edildi
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Karadağ'da ilk Delta varyantı vakası tespit edildi

Karadağ'da ilk Delta varyantı vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Adel Omeragic - Haberler | Güncel

Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına rastlandı.

Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına rastlandı.

Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsünden (IJZCG) yapılan açıklamada, virüsün Delta varyantının, geçen hafta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Robert Koch Enstitüsünden (RKI) gelen uzman ekibin, IJZCG personeline verdiği eğitimin ardından tespit edildiği belirtildi.

Alınan örneklerin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine (ECDC) gönderildiği aktarılan açıklamada, "Şüphelerimiz, ECDC'den gelen sonuçlarla kanıtlanmış oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Karadağ'da Delta varyantının etkili olabileceği konusunda daha önce birçok kez uyarıda bulunulduğu vurgulanarak, söz konusu varyantın aşılara karşı da daha dirençli olabileceğine işaret edildi.

Öte yandan vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunuldu.

Salgının başından bu yana 106 bin 493 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Karadağ'da, 1646 kişi yaşamını yitirdi, aktif vaka sayısı turizm sezonunun etkisiyle 4 bin 315'e ulaştı.

Delta varyantı, Balkan ülkelerinde ilk olarak haziranda Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Kosova'da, temmuzda da Sırbistan ve Bosna Hersek'te tespit edilmişi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

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