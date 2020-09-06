Karadağ'da iktidar yanlıları gösteri düzenledi
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Karadağ'da iktidar yanlıları gösteri düzenledi

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, iktidar yanlıları tarafından "Karadağ seni çağırıyor, bahanen yok" temalı gösteri düzenlendi.

Karadağ'da iktidar yanlıları gösteri düzenledi
06.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:00

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, iktidar yanlıları tarafından "Karadağ seni çağırıyor, bahanen yok" temalı gösteri düzenlendi.

Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimin sonuçlarından memnun olmayan binlerce kişi, ellerinde Karadağ bayraklarıyla başkentteki Bağımsızlık Meydanı'na akın etti.

Aralarında ülkenin farklı şehirlerinden gelen göstericilerin de olduğu kalabalık, "Ülkemizi kimselere vermeyiz" sloganları eşliğinde meşaleler yaktı.

Geçen hafta yapılan seçimde, iktidardaki Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) en çok oyu almış olsa da mecliste çoğunluğu elde edememişti.

Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifakın, diğer muhalif ittifaklarla mecliste çoğunluğu ele geçirmesiyle, DF yanlısı Sırp milliyetçiler tarafından ilk geceden itibaren seçim kutlamalarında birçok provokatif eylem ve saldırı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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