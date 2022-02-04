Karadağ'da güvenoyu alamayan hükümet düştü
AA, Ahmet Nurduhan - Güncel
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Karadağ'da Başbakan Zdravko Krivokapic liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu alamayarak düştü.
Karadağ'da Başbakan Zdravko Krivokapic liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu alamayarak düştü.
Muhalefet milletvekillerine ilaveten hükümetin küçük ortağı Siyah Beyaz blokunun oylarıyla hükümet düşerken oylamadan önce koalisyonun büyük ortakları Demokratik Cephe (DF), Değişim Hareketi (PZP) ve Sosyalist Halk Partisi (SNP) milletvekilleri genel kurul salonunu terk etti.
AA / Ahmet Nurduhan - Güncel