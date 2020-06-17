Karadağ'da görevi devretmek istemeyen belediye yetkilileri gözaltına alındı Karadağ'ın Budva şehrinde, yeni seçilen belediye yetkililerinin görevlerini devralmasını engellemek isteyen ve polise karşı koyan toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Karadağ'ın Budva şehrinde, yeni seçilen belediye yetkililerinin görevlerini devralmasını engellemek isteyen ve polise karşı koyan toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah düzenlenen polis müdahalesinde, kısa bir süre önce görevden alınan Belediye Başkanı Marko Carevic ile Belediye Meclisi Başkanı Krsto Radovic'in de aralarında bulunduğu 23 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Budva Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Carevic ve Radovic'in seçilen yeni meclis yetkililerinin görevi devralmasına, diğer 21 kişinin ise polis görevini yerine getirmesine engel oldukları gerekçesiyle gözaltına alındıkları ifade edildi.

Meclis binası önünde toplanan kalabalığın polisin görevini yerine getirmesine engel olduğu belirtilen açıklamada, "Binanın önünde toplanan grup, polisin içeriye girmesine izin vermemiş, giriş kapısının camlarını kırmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilerek bir polis memurunun yaşanan arbedede yaralandığı ve hastanede gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Belediye meclisindeki çoğunluğu kaybetmelerinin ardından Carevic ile Radovic görevden alınmış, yerine ise Vladimir Bulatovic ile Snezani Kuc seçilmişti.

Karadağ'da belediye başkanları ve diğer yetkililer, belediye meclisinde yapılan oylamayla belirleniyor.

Kaynak: AA