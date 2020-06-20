Karadağ'da genel seçim 30 Ağustos'ta yapılacak
Karadağ'da genel seçimin 30 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi.
20.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:59
Karadağ'da genel seçimin 30 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in, genel seçim için 30 Ağustos tarihini belirlediği ifade edildi.
Aynı tarihte Andrijevci, Budva, Gusinje ve Kotor şehirlerinde yerel seçimin de yapılacağı belirtildi.
Karadağ, 2006'da bağımsızlığını ilan etmesinin ardından beşinci kez genel seçime gidecek.
Kaynak: AA