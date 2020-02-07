Karadağ'da 'Dini Özgürlükler Yasası'nı protesto eden Sırplar sokağa indi
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Karadağ'da 'Dini Özgürlükler Yasası'nı protesto eden Sırplar sokağa indi

Karadağ'da 1918 yılına kadar inşa edilmiş dini yapıların devletin mülkiyetine geçmesini öngören yasaya karşı çıkan Sırp Ortodokslar yine sokağa indi.

07.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:11
Karadağ'da 'Dini Özgürlükler Yasası'nı protesto eden Sırplar sokağa indi

'da 1918 yılına kadar inşa edilmiş dini yapıların devletin mülkiyetine geçmesini öngören yasaya tepkiler sürüyor. Binlerce Ortodoks Sırp, Karadağ ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin de gerilmesine yol açan Dini Özgürlükler Yasası'nı protesto etmek için yine sokağa indi.


Protestolara katılan Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi lideri Amfilohije Radovic yaptığı açıklamada, "Karadağ'da olan şey budur; İsa Mesih'in zaferi. Bu Karadağ'da iktidarda olanlar tarafından anlaşılmalıdır." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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