Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı
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Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı
24.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:49

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede yeni vakanın tespit edilmediği belirtilerek, "Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmamıştır. İlk vakanın tespit edilmesinden 68 gün sonra yeni tip koronavirüs hastamız da kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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