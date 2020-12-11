Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic: "Rusya, Sırp kilisesi aracılığıyla Karadağ'daki seçimlere karıştı"

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Rusya'nın Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) aracılığıyla Karadağ'da ağustos ayında yapılan genel seçimlere karıştığını öne sürdü.

Başkent Podgorica'da düzenlenen "To Be Secure" forumunda konuşan Djukanovic, Karadağ'ın Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecini hızlandırmak için ekonomisini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini belirterek, yeni hükümetten ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda hareket etmesini beklediğini söyledi.

Karadağ'da NATO ve AB'nin etkisinin azalması durumunda başka ülkelerin burada etkisini artırabileceğini kaydeden Djukanovic, bölgede Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan gibi birden çok aktörün etkili olduğuna dikkati çekti.

Djukanovic, tüm bunların kayıt altına alınması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini yürüttüğü bir platformu vardı. Şimdi ise SPC'nin, Büyük Sırbistan ve Balkanlar'daki emperyalist Rus çıkarları için çalıştığını görüyoruz." diye konuştu.

Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçime Rusya'nın SPC aracılığıyla karıştığını iddia eden Djukanovic, ülkesinde son dönemde ortaya çıkan milliyetçiliğe, Avrupalılaşmış bir toplumla cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Washington ve Avrupa'dan gelen mesajların kendilerine cesaret verdiğini kaydeden Djukanovic, ABD'deki seçimi kazanan Joe Biden'dan Batı Balkanlar ile ilişkileri güçlendirmesini beklediğini söyledi.

Bu arada, Karadağ'daki seçimlerde en fazla oyu Djukanovic'in lideri olduğu Sosyalistlerin Demokrat Partisi (DPS) alsa da mecliste hükümetin güvenoyu alması için gerekli çoğunluğu Sırbistan'a ve Sırp kilisesine yakınlığı ile bilinen ittifakın başını çektiği muhalif kanat sağlamıştı. Batı yanlısı Djukanovic'in DPS'si, Karadağ'da 30 yıl sonra ilk kez hükümette yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin