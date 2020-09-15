Karacoşkun ile Sarıyıldız ailelerinin mutlu günü
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Karacoşkun ile Sarıyıldız ailelerinin mutlu günü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un oğlu Faruk Erkam ile Sarıyıldız ailesinin kızı Sümeyye Sarıyıldız düzenlenen sade düğün töreniyle dünya evine girdi.

Karacoşkun ile Sarıyıldız ailelerinin mutlu günü
15.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:03

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un oğlu Faruk Erkam ile Sarıyıldız ailesinin kızı Sümeyye Sarıyıldız düzenlenen sade düğün töreniyle dünya evine girdi.

Düğüne siyasi parti il başkanları, STK başkanları, akademisyenler, çevre il ve ilçelerden gelen davetliler ile genç çiftin arkadaşları ve yakınları katıldı. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun eşi Şehri Karacoşkun, Abdurrahman Sarıyıldız ile Nazlı Sarıyıldız, gelen misafirleri kapıda karşıladı. Düğünde sosyal mesafe kurallarını harfiyen uyulurken, düğüne katılanlar korona virüs tedbirlerine uyuldu. Genç çiftin nikahını Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut kıyarken nikah şahitliklerini protokol üyeleri, siyasi parti il başkanları ve akademisyenlerden oluşan bir grup yaptı. Nikahta evet diyen çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut nikah cüzdanını gelin ve damada takdim etti.

İstanbul - Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aktürk düğüne telefonla katılarak genç çiftlere mutluluklar diledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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