Karacoşkun başarılı sporcularla bir araya geldi

02.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:01

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversiteli sporcularla bir araya geldi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ulusal sportif yarışmalarda dereceye giren sporcularla bir araya geldi. Sporcu öğrencilere Rektör danışmanları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) öğretim üyeleri de eşlik etti. Rektör Karacoşkun, başarılı sporcuları tebrik ederek, 2020 yılında da sporculardan aynı başarılı beklediğini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İHA