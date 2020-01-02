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Karacoşkun başarılı sporcularla bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversiteli sporcularla bir araya geldi.

02.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:01
Karacoşkun başarılı sporcularla bir araya geldi

Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun, Üniversiteli sporcularla bir araya geldi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ulusal sportif yarışmalarda dereceye giren sporcularla bir araya geldi. Sporcu öğrencilere Rektör danışmanları ile Beden Eğitimi ve Yüksekokulunda (BESYO) öğretim üyeleri de eşlik etti. Rektör Karacoşkun, başarılı sporcuları tebrik ederek, 2020 yılında da sporculardan aynı başarılı beklediğini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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