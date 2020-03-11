Karaciğerindeki 8 santimetre tümörden operasyonla kurtuldu Şanlıurfa'da karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran ve karaciğerinde 8 santimetre tümör tespit edilen 71 yaşındaki Şerife Göçen, Harran Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran ve karaciğerinde 8 santimetre tümör tespit edilen 71 yaşındaki Şerife Göçen, Harran Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta yaşayan ve 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı bulunan Şerife Göçen, tedavisi için 3 hafta önce Harran Üniversitesi Hastanesinin İç Hastalıklar Servisine başvurdu. Hastanede görevli Genel Cerrah Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu ile Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kolu tarafından yapılan kontrollerde Göçen'in Hepatit C'ye bağlı karaciğer yetmezliği çektiği ve karaciğerinde 8 santimetre tümör bulunduğu belirlendi.

Dr. Mehmet Kolu, özel cihazlarla kasıktan anjiyo yaparak kemoterapi ilaçları ile tümöre müdahale etti. Karaciğerindeki kanserli tümörden kurtulan Göçen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Genel Cerrah Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı bulunan Şerife Göçen'in Zonguldak'tan Şanlıurfa'ya tedavi için geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla yaptığımız istişarede ameliyat yerine girişimsel radyoloji ile müdahale etme kararı aldık. Özel cihazlarla yaptığımız müdahale ile karaciğerdeki tümörü ortadan kaldırdık. Hastamızın durumu iyi." dedi.

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kolu ise karaciğer tümörlerinde girişimsel radyolojinin öneminin gün geçtikçe arttığını belirtti.

Artık karaciğer tümörlerinin gelişim radyoloji ile daha çok etkin bir şekilde alındığını dile getiren Kolu, "Bu yöntem çok daha iyi. Özel cihazlarla hastanın kasık veya kollarından küçük girişle tümöre ulaşılıyor. Daha önceki yöntemlerde hastaya yoğun kemoterapi ilaçları veriliyordu. Bu da kanserli bölgeyle birlikte vücudun normal diğer hücrelerinin de zarar görmesine neden oluyordu. Kullandığımız yöntemle bunun önüne geçmiş oluyoruz. Burada gerekli ilaçlar verildikten sonra tümör ortadan kalkıyor." diye konuştu.

71 yaşındaki Şerife Göçen ise operasyonu yapan doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA