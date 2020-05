Karaciğer yetmezliği nedeniyle beklediği organ bulundu, ameliyatı için yardım istedi HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 yıldır karaciğer yetmezliği hastası olan Hakan Yılmaz'a (28) nakil için uygun organ bulundu.

İskenderun ilçesinde yaşayan Hakan Yılmaz'a 6 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Karaciğer nakli olması gereken Yılmaz, nakil sırasına alındı. Bir süre önce de Yılmaz'a uygun organ bulundu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle nakil ameliyatı gerçekleştirilemedi. Durumu her geçen gün biraz daha kötüleşen Yılmaz, nakil ameliyatının yapılması için devlet büyüklerinden yardım istedi.

6 yıl önce 120 kilo olduğunu, çalışıp para kazandığını anlatan Yılmaz, "Şimdi 65 kiloyum ve çok acı çekiyorum, her gün eriyorum. Hastaneye acil servise gidip geliyorum. Yıllardır beklediğim karaciğer nakli için organ bulundu ancak koronavirüs nedeniyle bölüm kapalı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istiyorum. Bir an önce ameliyatımın yapılmasını istiyorum. Çok acı çekiyorum" dedi.'TEK İSTEDİĞİM AMELİYATININ YAPILMASI'Karaciğer naklinin Adana'da yapılacağını ifade eden anne Gülay Yılmaz "Ben de rahatsızım belimden ama yapacak bir şey yok. Merdiven temizliğine giderek geçimimi sağlıyorum. Oğlum gözümün önünde her geçen gün eriyip gidiyor. O da ben de ölüyorum. Tek isteğim evladımın ameliyatının bir an önce yapılması. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Ali Yılmaz da oğlunun sağlığına kavuşması için yardım beklediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA