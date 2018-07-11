Karaciğer Yetmezliği Çeken Suriyeli Küçük Kız Hastane Yolunda Öldü

Kilis'te karaciğer yetmezliği tedavisi görürken durumu ağırlaşınca Antalya'ya sevk edilen Suriyeli 8 yaşındaki Faten El Ahmed yolda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Azez şehrinde yaşayan Suriyeli Faten El Ahmed (8) isimli kız çocuğu karaciğer yetersizliği nedeniyle Kilis'e getirildi. Annesiyle birlikte Kilis'e gelen Faten El Ahmed, Kilis Devlet Hastanesinde durumu ağırlaşınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kilis'ten ambulansla Antalya'ya yola çıkan Suriyeli Faten El Ahmed, Akseki ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde yolda hayatını kaybetti.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Suriyeli kızın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada kızının yanında ambulansta bulunan anne İlham El Kalaf ve bir akrabası, Manavgat Devlet Hastanesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine ifade verdikten sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gitti. - ANTALYA