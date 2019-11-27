Karaciğer nakliyle şifa bulan genç kız üniversite hayalini gerçekleştirmek istiyor

27.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:08

Erzurum'da karaciğer nakliyle şifa bulan 22 yaşındaki karaciğer hastası Aygül Baş, hayali olan üniversite eğitimini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Iğdır'da yaşayan Aygül Baş'a, Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi.

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Baş, hastalığı dolayısıyla ara verdiği eğitimine devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hastaneye kontrole gelen Aygül Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalık sürecinin lise son sınıfta başladığını söyledi.

Hastalığının bir süre anlaşılamadığını anlatan Baş, "En son sağlık ocağına gittiğimde doktor, kanla ilgili bir sorun olabileceğini ve Erzurum'a gitmem gerektiğini söyledi. Erzurum'da da hepatit B'ye bağlı siroz teşhisi konuldu." dedi.

Baş, hastalıktan kurtulmasının tek yolunun sadece organ nakliyle mümkün olduğunun kendisine iletildiğini vurgulayarak, ailesinden yapılan bağışlardan sonuç alamadığını ifade etti.

Bu sürede organ nakli için sıraya girdiğini vurgulayan Baş, şöyle devam etti:

"Ablam, annem bağışçı olmak istedi ama uymadı. Her aileden bir taşıyıcı varmış bu taşıyıcı da sensin dediklerinde çok üzüldüm. Bir yıl nakil bekledim, ilk kadavradan nakil için çağrıldığımda benden önceki kişilere organ uyumlu oldu ve nakil olamadım. 'Uzun yıllar bekleyenler varken bana artık çıkmaz' diye düşünüyordum. Tam umudumu kesmişken müjdeli haber geldi. Nakil bekleyenler umutlarını yitirmemeli."

"Üniversite hayallerimi gerçekleştireceğim"

İkinci kez hastaneye nakil için çağrıldığında çok mutlu olduğunu bildiren Baş, "İkinci kez nakil için haber aldığımda çok şaşırdım, inanamadım çünkü benden önce uzun yıllar bekleyenler vardı. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesinden Erzurum'a geldim ve nakil oldum, çok mutluyum. Hayalim üniversite eğitimine devam etmekti. İkinci bağışla şans yüzüme güldü, organ nakliyle üniversite hayallerimi gerçekleştireceğim." diye konuştu.

Nakli yapan Prof. Dr. Öztürk ve ekibi ile hastane personeline güler yüzlü hizmetinden dolayı teşekkür eden Baş, organı bağışlayan aileye de teşekkür etti.

Organ nakli merkezi müdürü Prof. Dr. Öztürk de "Hastamızda karaciğer yetmezliği vardı ve nakil gerekiyordu. Hastamız nakille sağlığına kavuştu. Şu an kan değerleri, her şeyi normal. Ülkemizde çok sayıda kişi organ nakli bekliyor, herkesi bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz." dedi.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Öztürk, organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakil olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA