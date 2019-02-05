Karaciğer Nakli Sonrası Gelen "Mucize"

İLYAS GÜN - Samsun'da 2003 yılında wilson hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olan 32 yaşındaki Şükran Kutbay, yumurtalık tedavisinin ardından ikiz bebek dünyaya getirdi.

Samsun'da genetik wilson hastalığı nedeniyle Şükran Kutbay'a 2003 yılında kadavradan alınan karaciğer nakledildi. Geçen yıl İrfan Kutbay ile hayatını birleştiren genç kadın, çocuk sahibi olmak istedi.

Karaciğer nakli olması nedeniyle hamileliğinde risk görülen Kutbay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde yumurtalık tedavisi gördü. Hamile kalan genç kadın, 34 haftalık hamileliğin ardından sezaryen ile ikiz bebek dünyaya getirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. İdris Koçak, AA muhabirine, Kutbay'ın wilson hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olduğunu hatırlattı.

Hastanın kendilerine bebek tedavisi için geldiğini ve yumurtalık tedavisi uyguladıklarını aktaran Prof. Dr. Koçak, süreci şöyle anlattı:

"Tedavinin ardından hastamız ikiz bebeğe hamile kaldı. Hamileliğinin 34'üncü haftasında sezaryenle doğumunu gerçekleştirdik. Genç annenin gayet sağlıklı iki kızı 2 kilogram ve 2 kilogram 100 gram ağırlığında dünyaya geldi. Karaciğer naklinden sonra dünyada hemen hemen ikiz doğuma hiç rastlanmamış, bu ilk defa gerçekleşti ayrıca karaciğer naklinden sonra tek gebelerin bile 34'üncü haftaya kadar gelmesi bile mümkün değilken bu hastamızın ikiz gebeliğine rağmen 34'üncü haftaya geldi. Sağlıklı bebekleri aileye verdiğimiz için son derece mutluyuz."

Sezaryen ameliyatına giren asistan doktor Sami Şahin ise karaciğer nakli olan Şükran Kutbay'ın gayet sağlıklı ikiz kızları dünyaya getirdiğine dikkati çekerek, "Genelde karaciğer nakli olan kadınlar gebelikte düşük yapıyor. Şükran Hanım gebeliğin 37 haftasını doldurmadı ama 34 hafta gebe kaldı. 34 çok iyi hafta iyi bir değer çünkü ikiz gebelik. Bu yüzden özellik taşıyan bir vakadır." ifadesini kullandı.

"İkiz kızlarımdan birine 'Mucize' adını vereceğim"

Baba İrfan Kutbay da eşinin evlenmeden önce karaciğer nakli olduğunu belirterek, "Biz yeni evlendik ve hemen eşim hamile kaldı ve ikiz kızımız oldu, mutluyuz. Bir mucize oldu, ikiz kızlarımdan birine 'Mucize' adını vereceğim. Diğerinin adı da 'Eylül' olsun istiyoruz." diye konuştu.

Anne Şükran Kutbay da çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA