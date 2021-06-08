ANTALYA KARACİĞER DOKUSUYLA OĞLUNU HAYATA BAĞLADI
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ANTALYA KARACİĞER DOKUSUYLA OĞLUNU HAYATA BAĞLADI

ANTALYA KARACİĞER DOKUSUYLA OĞLUNU HAYATA BAĞLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği gelişen 9 yaşındaki Mustafa Şahin Yalaz, babası Abdurrahman Yalaz'dan nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

ANTALYA'da Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği gelişen 9 yaşındaki Mustafa Şahin Yalaz, babası Abdurrahman Yalaz'dan nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Şanlıurfa'da yaşayan 5 çocuklu Yalaz ailesinin üçüncü çocuğu Mustafa Şahin'e, 5 yaşındayken kaşıntı ve yüzünde sararma gibi şikayetlerle götürüldüğü hastanede, karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Yapılan tetkikler sonrasında genetik kökenli Wilson hastalığına yakalandığı belirlenen Mustafa Şahin, yaklaşık 4 yıl Ankara Başkent Hastanesi'nde ilaç tedavisi gördü.

Pandemi sürecinde ilaç teminindeki güçlükler nedeniyle ilaç tedavisinden istenen sonuç alınamayınca, karaciğer nakline karar verildi. Nakil için Antalya'ya gelen Mustafa Şahin Yalaz'a, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 Mayıs günü babası Abdurrahman Yalaz'dan alınan karaciğer dokusu nakledildi.

Karaciğer dokusuyla Mustafa Şahin'in yaşama tutunmasını sağlayan inşaat işçisi Abdurrahman Yalaz, oğlunda görülen sarılık şikayetinin karaciğer yetmezliğinin belirtisi olduğunu duyunca çok üzüldüklerini söyledi. Çeşitli hastanelerde tedavi süreci geçirdiklerini, yurt dışından sigortanın karşıladığı yüksek tutarlı ilaçlar geldiğini aktaran Yalaz, bu ilaçların çok işe yaramadığını, pandemi sürecinin de araya girmesiyle tedavinin aksadığını, halsizlik ve yorgunluk şikayetlerinin artmasıyla karaciğer nakline karar verildiğini ifade etti.

DERNEK, KALACAK YER AYARLADI

20 gün önce taburcu olduğunu anlatan Abdurrahman Yalaz, oğlunun tedavisinin hastanede sürdüğünü, eşinin yanında refakatçi kaldığını, kendisinin de bir kızı ve oğluyla birlikte hastane bahçesinde ya da parkta kaldıklarını anlattı. Bu durumu öğrenen Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan'ınh kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Yalaz, belediye konuk evine yerleştirildiklerini kaydetti.

Mehmet Şahan ise Şanlıurfa'dan gelip çocuğuna karaciğerinin bir bölümünü bağışlayarak hayata bağlayan kardeşimize dernek olarak sahip çıktık. Hastane bahçesinde, parklarda kaldıklarını duyduk. Belediye hasta konuk evindez 1 ay kalmaları hususunda yardımcık olduk. Bu kardeşimize ve ailesine sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Çok zor şartlar altında yaşıyorlardı dedi.

ANTALYA KARACİĞER DOKUSUYLA OĞLUNU HAYATA BAĞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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